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Регионы России

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Украинские беженцы все чаще покидают Польшу в поисках нового убежища в Евросоюзе

Украинские беженцы все чаще покидают Польшу в поисках нового убежища в Евросоюзе

Число украинских беженцев, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться, при этом растет миграция в другие страны Европейского союза, преимущественно в Германию и Чехию.

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