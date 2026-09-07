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Мнение: «Снижение уровня жизни американцев – основная причина возможного поражения Трампа на будущих выборах», – Юлия Богуславская

Мнение: «Снижение уровня жизни американцев – основная причина возможного поражения Трампа на будущих выборах», – Юлия Богуславская

Профессор кафедры политической теории МГИМО Юлия Богуславская в программе «Мнение» заявила, что ключевой причиной снижения рейтинга президента США Дональда Трампа является невозможность повысить уровень жизни рядовых граждан.

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