РФ построит в Мьянме инфраструктуру дистанционного зондирования Земли

«Роскосмос» ведет в Мьянме работы по созданию инфраструктуры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 августа на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Мьянмы Вунна Маун Лвином.