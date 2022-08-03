smi.today

3 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ошибочка уж очень интересненькая... А в России тоже есть такие ошибочки? Просто у нас не афишируют...Более 25 000 укра...
  • лина любимцева
    Толку, что там выявил  эти сяффки из "Красного креста"... Крест-то, поди  - гитлеровский ...Организация Красн...
  • лина любимцева
    И сейчас ведут еще какие-то там разговоры о переговорах с бандэрьем... А я уже думала, что ТРЕТЬЕГО РАЗА НЕ БУДЕТ! Но...Военный НМ ДНР Се...

РФ построит в Мьянме инфраструктуру дистанционного зондирования Земли

РФ построит в Мьянме инфраструктуру дистанционного зондирования Земли

«Роскосмос» ведет в Мьянме работы по созданию инфраструктуры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 августа на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх