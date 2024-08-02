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Компания Krafton запустила тестирование мобильной версии Dark and Darker

Компания Krafton запустила тестирование мобильной версии Dark and Darker

Корпорация Krafton успешно запустила глобальное бета-тестирование своей новой мобильной игры "Dark and Darker", которая является адаптацией популярного компьютерного экшена.

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