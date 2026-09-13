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Русское оружие

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Оригинальное видео размещено для иллюстрации материала "Российской газеты" по

Оригинальное видео размещено для иллюстрации материала "Российской газеты" по адресу: https://rg.ru/2026/09/08/drony-zhivoder-sobiraiut-roboty-na-beschelovechnom-konvejere.

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