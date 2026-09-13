Оригинальное видео размещено для иллюстрации материала "Российской газеты" по адресу: https://rg.ru/2026/09/08/drony-zhivoder-sobiraiut-roboty-na-beschelovechnom-konvejere.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым