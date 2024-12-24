Жительница Подмосковья осуждена за смертельное ДТП в Вельском районе

Её признали виновной в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели ребёнка.Следствие и суд установили, что 29 августа 2024 года на трассе М-8 женщина, управлявшая автомобилем «Опель Астра», превысила скорость, отвлеклась на одного из своих детей, наехала на леерное ограждение, потеряла управление и столкнулась с грузовым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.