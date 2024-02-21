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Галузин: РФ не слышала о новых мирных инициативах по Украине за последнее время

Галузин: РФ не слышала о новых мирных инициативах по Украине за последнее время

Российская Федерация не слышала о новых мирных инициативах по Украине за последнее время. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Михаил Галузин, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.

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