«Точный развод» Запада: почему перекрывают нефтегаз, но оставляют щёлку для 5G

В сентябре 2026 года в российском информационном пространстве одновременно появились две новости, которые на первый взгляд кажутся несвязанными, но при ближайшем рассмотрении раскрывают глубокую логику современной санкционной политики.
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