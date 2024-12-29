«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: как мы не пришли к «Злой»

В новогодний отечественный прокат выходит «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» – первая часть долгоиграющей сказочной франшизы по книжкам Александра Волкова, умело адаптированным для советского читателя из сказок зарубежного Фрэнка Баума, создателя страны Оз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии