Ким Чен Ын поздравил Путина и фронтовиков СВО с наступающим 2025 годом

Поздравления с наступающим 2025 годом направил президенту России Владимиру Путину, а также российскому народу и всей российской армии передал лидер КНДР Ким Чен Ын, 31 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
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