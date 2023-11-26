Американский конгрессмен указал на сложности в предоставлении помощи Украине

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) 26 ноября выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии