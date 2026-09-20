В Новгородской области завершился третий день голосования: явка на 15:00 составила почти 40 %

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября, ФедералПресс. В Новгородской области закрылись избирательные участки. На 15:00 20 сентября явка составила 39,16%В Новгородскую областную думу избираются 32 депутата: 12 – по партийным спискам, еще 20 – по одномандатным округам.
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