Семилетняя дочь свердловского майора ГУФСИН погибла в ДТП

Машина, где ехала семья, столкнулась с грузовиком.Майор внутренней службы свердловского ГУФСИН Валентина Мишина лишилась семилетней дочери в ДТП, которое произошло 11 августа на 529 километре автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград", сообщили в пресс-службе ведомства.
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