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Кремль: слова Зеленского о перемирии не вяжутся с его "планом на 40 дней"

Кремль: слова Зеленского о перемирии не вяжутся с его "планом на 40 дней"

Zuma/TASS Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности Украины к прекращению огня без условий не вяжется с его же недавним обещанием за 40 дней нанести урон российской экономике.

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