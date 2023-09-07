В Альметьевском районе водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с «КамАЗом»

6 сентября в 15 часов 35 минут на 12 километре автодороги Альметьевск-Муслюмово Альметьевского района водитель автомобиля «Киа Церато», следуя со стороны Альметьевска в направлении села Муслюмово, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, при совершении объезда препятствия (дорожные работы) выехал на полосу встречного движения, не уступил дорогу автомобилю и совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ", который двигался со встречного направления.