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Минское «Динамо» хочет выменять права на Шостака у «Северстали», идут переговоры (Артур Хайруллин)

Минское « Динамо » интересуется вратарем Константином Шостаком . Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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