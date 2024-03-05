Шефа Пентагона обвинили во лжи о войне России с НАТО

ТАСС/AP/Kevin Wolf Глава Пентагона Ллойд Остин нагло врал во время выступления перед конгрессменами, заявляя о возможной войне между НАТО и Россией, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
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