Происшествия

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Студентка группы правоохранительной направленности Вологодского промышленно-технологического техникума написала стихи о работе служебной собаки в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы студентка группы правоохранительной направленности Вологодского промышленно-технологического техникума Галина Уварова, обучающаяся по специальности «Кинология», представила общественности свои стихи о нелегкой доле служебной собаки в годы Великой Отечественной войны.

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