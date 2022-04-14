Студентка группы правоохранительной направленности Вологодского промышленно-технологического техникума написала стихи о работе служебной собаки в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы студентка группы правоохранительной направленности Вологодского промышленно-технологического техникума Галина Уварова, обучающаяся по специальности «Кинология», представила общественности свои стихи о нелегкой доле служебной собаки в годы Великой Отечественной войны.