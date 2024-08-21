☀️Делений на градуснике не хватает: в регион снова пришла адская жара. 🥵🥵🥵 А вот народный календарь предлагает сегодня угадать, каким станет январь будущего года.
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☀️Делений на градуснике не хватает: в регион снова пришла адская жара. 🥵🥵🥵 А вот народный календарь предлагает сегодня угадать, каким станет январь будущего года.