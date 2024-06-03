Три недели в Омске и области будут перебои с газом: посмотрите, каких населенных пунктов и районов города это коснется.
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Три недели в Омске и области будут перебои с газом: посмотрите, каких населенных пунктов и районов города это коснется.