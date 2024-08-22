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Туристический потенциал Новосибирской области споткнулся на бесконтрольности и нарушениях

Туристический потенциал Новосибирской области споткнулся на бесконтрольности и нарушениях

Контрольно-счетная палата проверила законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на развитие туризма в Новосибирской области в 2022-2023 годах, – министерство экономического развития региона получило представление об устранении многочисленных нарушений.

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