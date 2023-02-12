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Александр Мостовой: «Мне интересно стать тренером. Тренировать должны те, кто играл в футбол. Насчет инвестора для лицензии я не шутил»

Александр Мостовой: «Мне интересно стать тренером. Тренировать должны те, кто играл в футбол. Насчет инвестора для лицензии я не шутил»

Александр Мостовой заявил о желании стать тренером. «Конечно, мне интересно стать тренером. Часто говорил на эту тему, но много времени уже потеряно, мне все-таки не 30 лет.

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