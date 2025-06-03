Названы самые мощные в мире смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг производительности Android-смартфонов. Самым мощным смартфоном в мае оказался игровой RedMagic 10S Pro+, оснащенный разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Elite, благодаря которому гаджет набирает в бенчмарке AnTuTu в среднем 2,95 млн баллов.
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