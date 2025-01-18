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Эти малоизвестные симптомы говорят о дефиците микроэлементов в организме

Эти малоизвестные симптомы говорят о дефиците микроэлементов в организме

Дефицит питательных веществ вызывает различные симптомы. Часто мы жалуемся на усталость и снижение настроения, нас мучают головные боли, проблемы с кожей или мышечные спазмы, мы чаще подвержены инфекциям, нам труднее сосредоточиться, выпадают волосы и ломаются ногти.

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