Россия вернула 800 миллиардов. Мишустин продолжает национализацию.

Если все так хорошо,в чем сомнение берет.Это имущество из одних рук уплыло в другие,но не как в государственные. Шорин спит и видит новую приватизацию.Вопрос к Мишустину,а что Потанина не трогают-табу? Ведь это он, друг Чубайса, помогал ему в 90 годы "прихватизировать" за копейки предприятия. Сам нахапал столько и не подавился

Риф Хусаинов

Ага,сказки для дураков,хотя бы сумму увеличили для пущей убедительности,а 800 млрд.рублей,ох уж и великая сумма! Да и фамилии наказанных и вовсе ни кому не известны,да это просто передел сфер влияния,более сильные пожирают более слабых,что то не приватизировал МИШУСТИН главные,именно самые ведущие отрасли,на сегодня крестьяне захлёбываются без топлива,урожай на полях стоит,а нефтяные олигархи объявили бойкот,ну так отнимите в счёт государства на сто процентов Роснефть,Лукойл например,вот где наиважнейшие компании,а так зачем людям сказки рассказывать о том что отняли мол у кого то и не понятно что,от этого что же,граждане стали жить лучше? Ну а логистику наладили для продолжения вывоза сырья из страны,просто мелкие мешали крупным,тем более в сегодняшнее не простое время этим акулам нужно удовлетворять свои аппетиты,так что мы ещё много будем слушать о таких подвигах великого МИШУСТИНА,просто пауки сцепились в банке и пожирают один другого,только не нужно людям в уши ссать,лучше спросите у того же Мишустина про ,,цветную радугу,, и т.д...