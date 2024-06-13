В Ялте на патрулирование лесов набирают самбистов

В связи с опасным видом работ сотрудники учреждения «Заповедный Крым» проходят курсы по самообороне. В задачу работников, занимающихся патрулированием горно-лестных массивов в окрестностях Ялты, входит проверка маршрутов и наличие разрешений у туристов на посещение заповедников.
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