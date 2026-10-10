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Царьград

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Euronews сообщил о рекордных закупках российского СПГ ЕС в 2026

Euronews сообщил о рекордных закупках российского СПГ ЕС в 2026

Евросоюз в 2026 году закупил 12,18 млн тонн российского СПГ, что на 9,5% больше прошлого года. Основным поставщиком стал проект «Ямал СПГ».

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