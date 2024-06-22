«Триггер» стал самым популярным российским ТВ-сериалом на «Кинопоиске», сообщает ТАСС. По словам директора по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксении Болецкой, его посмотрели 5 млн подписчиков.
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