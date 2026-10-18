Суть внутренней работы и ее фундаментальное значение Внутренняя работа представляет собой процесс глубокого и вдумчивого взаимодействия с собственным сознанием и энергетическими структурами тела, выходящий далеко за рамки обычной физкультуры.
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