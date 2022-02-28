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Неизвестные ночью устроили пожар в Петрозаводске

На улице Железнодорожной горели контейнерная площадка и гараж с автомобилем Сегодня ночью в 2 часа 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит контейнерная площадка.

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