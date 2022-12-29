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ISW: ВС РФ готовят решительное наступление в ЛНР, перебрасывая десантников из Херсонской области

ISW: ВС РФ готовят решительное наступление в ЛНР, перебрасывая десантников из Херсонской области

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что в Луганской народной республике готовится “решительное наступление” российских вооруженных сил.

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