Кажется, СБУ и НАТО поверили в себя, решив похитить ракетоносец Ту-22М3. Первые до последнего верили в удачу, ведь перебежчик вышел с ними на связь, в деталях обговаривая, что и куда доставит.
ТЯЖЕЛЕЙШИЙ УДАР ПО АВИАЦИИ РОССИИ ПРЕДОТВРАЩЁН. ПРОВОКАТОРОВ ДОБИВАЛИ НА МЕСТЕ
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
настоящий офицер Армии России! молодец!не повёлся на грязные деньги и обещания1
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7 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Век Интернета. Посредством Интернет можно нарисовать и отправить куда угодно "любой документ" с "любым гражданством" и "любой счет с круглыми цифрами в любой валюте и в любом банке". У нас подобных писем на почте столько, что если бы эти все "банковские счета и карты" получить, то мы были бы самыми богатыми в мире.Видимо летчик догадался об этом "фуфле", да и порядочным оказался. Никогда, хоть хохлы, хоть Империя лжи не выполнят никаких обещаний, а главное быстро помогут отправиться в ад, так же как и с этим дурачком Кузьминовым.
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6 час.
Александр Ляшенко
Меня заинтриговала твоя память, потому что я ничего подобного даже с раздела СССР не упомню.Признайся,что сам сочинил,или раз твой интернет помнит, дай нам ссылку, на этот факт.
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1 час.
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