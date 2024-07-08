ТЯЖЕЛЕЙШИЙ УДАР ПО АВИАЦИИ РОССИИ ПРЕДОТВРАЩЁН. ПРОВОКАТОРОВ ДОБИВАЛИ НА МЕСТЕ

ЛК

Любовь Кузьмина

Век Интернета. Посредством Интернет можно нарисовать и отправить куда угодно "любой документ" с "любым гражданством" и "любой счет с круглыми цифрами в любой валюте и в любом банке". У нас подобных писем на почте столько, что если бы эти все "банковские счета и карты" получить, то мы были бы самыми богатыми в мире.Видимо летчик догадался об этом "фуфле", да и порядочным оказался. Никогда, хоть хохлы, хоть Империя лжи не выполнят никаких обещаний, а главное быстро помогут отправиться в ад, так же как и с этим дурачком Кузьминовым.