Медвежий угол
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Медвежий угол

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ТЯЖЕЛЕЙШИЙ УДАР ПО АВИАЦИИ РОССИИ ПРЕДОТВРАЩЁН. ПРОВОКАТОРОВ ДОБИВАЛИ НА МЕСТЕ

ТЯЖЕЛЕЙШИЙ УДАР ПО АВИАЦИИ РОССИИ ПРЕДОТВРАЩЁН. ПРОВОКАТОРОВ ДОБИВАЛИ НА МЕСТЕ

Кажется, СБУ и НАТО поверили в себя, решив похитить ракетоносец Ту-22М3. Первые до последнего верили в удачу, ведь перебежчик вышел с ними на связь, в деталях обговаривая, что и куда доставит.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
настоящий офицер Армии России! молодец!не повёлся на грязные деньги и обещания1
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7 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Век Интернета. Посредством Интернет можно нарисовать и отправить куда угодно &quot;любой документ&quot; с &quot;любым гражданством&quot; и &quot;любой счет с круглыми цифрами в любой валюте и в любом банке&quot;. У нас подобных писем на почте столько, что если бы эти все &quot;банковские счета и карты&quot; получить, то мы были бы самыми богатыми в мире.Видимо летчик догадался об этом &quot;фуфле&quot;, да и порядочным оказался. Никогда, хоть хохлы, хоть Империя лжи не выполнят никаких обещаний, а главное быстро помогут отправиться в ад, так же как и с этим дурачком Кузьминовым.
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6 час.
Александр Ляшенко
Меня заинтриговала твоя память, потому что я ничего подобного  даже с раздела СССР не упомню.Признайся,что сам сочинил,или раз твой интернет помнит, дай нам ссылку, на этот факт.
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1 час.

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