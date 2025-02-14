Медведчук: некоторые страны ЕС вынашивают идеи присоединения украинских земель

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, рассматривают возможность присоединения отдельных украинских территорий.
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