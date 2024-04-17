«Самое трудное испытание». Лунин — о матче с «Манчестер Сити»

Андрей Лунин высказался о выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов. Голкипер «Реала» Андрей Лунин поделился впечатлениями от выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, отметив, что ответная игра с «Манчестер Сити» стало для него самым трудным испытанием.