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Саблистка Харлан заявила, что после скандала с рукопожатием не ела почти два дня

Саблистка Харлан заявила, что после скандала с рукопожатием не ела почти два дня

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан в интервью изданию "Суспільне Спорт" заявила, что не ожидала большой поддержки после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой по окончании поединка на чемпионате мира 2023 года в Милане.

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