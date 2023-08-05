Саблистка Харлан заявила, что после скандала с рукопожатием не ела почти два дня

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан в интервью изданию "Суспільне Спорт" заявила, что не ожидала большой поддержки после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой по окончании поединка на чемпионате мира 2023 года в Милане.