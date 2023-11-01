Обзор Cocoon

Платформы: PS5 XSEX SWITCH PS4 ONE PC Разработчик: Geometric Interactive Издатель: Annapurna Interactive Жанры: Adventure puzzle futuristic В то время, как грохочущий моховик игровой индустрии трещит по швам от неустанно раздувающихся бюджетов и необъятных ААА-блокбастеров, пожирающих десятки твердотельных гигабайтов, небольшие студии, проживающие на тихой окраине волшебной страны видеоигр, продолжают усердно работать над маленькими шедеврами.