Обзор Cocoon

Платформы: PS5 XSEX SWITCH PS4 ONE PC Разработчик: Geometric Interactive Издатель: Annapurna Interactive Жанры: Adventure puzzle futuristic В то время, как грохочущий моховик игровой индустрии трещит по швам от неустанно раздувающихся бюджетов и необъятных ААА-блокбастеров, пожирающих десятки твердотельных гигабайтов, небольшие студии, проживающие на тихой окраине волшебной страны видеоигр, продолжают усердно работать над маленькими шедеврами.
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