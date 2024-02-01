В Пензе на улице Кронштадтской в пожаре погиб 58-летний мужчина

Ночью 1 февраля в Пензе произошел пожар, который завершился летальным исходом. В пожарную службу в 1:15 поступила информация о возгорании на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Крондштадтской.
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