Кузнецов, Генич и Звездин – в списке номинантов на приз тренеру года в медиафутболе

На награду претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз»), Андрей Каряка («Родина Медиа»), Константин Генич («Матч ТВ»), Алан Гатагов (FC Bus).
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