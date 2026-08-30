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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индикар. О’Уорд выиграл 2-ю гонку в Милуоки, Палоу – 5-й

Пилот « Эрроу Макларена » Пато О’Уорд выиграл вторую гонку на «овале» в Милуоки. Первая гонка должна была пройти в субботу, однако из-за погодных условий состоится позже второй – вечером в воскресенье по местному времени.

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