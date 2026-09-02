В Краснодаре опровергли обязательный сбор денег на бронепленку для окон в школах

В Муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара со ссылкой на городской департамент образования официально заявили, что подобные требования незаконны.
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