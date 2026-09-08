TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 045 подписчиков

«Извините, что я есть»: драматическая судьба Людмилы Чурсиной — от спасённого младенца до главной красавицы советского кино

«Извините, что я есть»: драматическая судьба Людмилы Чурсиной — от спасённого младенца до главной красавицы советского кино

В тридцать девять лет Людмила Чурсина стала самой молодой Народной артисткой СССР в истории. Ей предлагали трехлетний контракт в Голливуде, зрители боготворили ее, а официальные лица отвешивали почтительные поклоны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым