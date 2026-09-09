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Новости Липецка

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Суд в Липецкой области обязал виновника ДТП возместить ущерб из личных средств

Суд в Липецкой области обязал виновника ДТП возместить ущерб из личных средств

Суд обязал виновника ДТП, у которого не было полиса ОСАГО, выплатить 157 тысяч рублей за ущерб и ещё 38,7 тысячи рублей на судебные расходы.

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