Выплата родителям-студентам начала действовать в Севастополе

Заявки на единовременную выплату молодым родителям принимают в Севастополе. В Севастополе начали принимать заявки на выплаты родителям-студентам при рождении ребенка.
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