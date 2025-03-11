РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Конечно подвиг, но вот мысль, почему не завезти 800 эл.самокатов с багажниками как у курьеров и за пару-тройку часов ...Войдет в учебники...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Катайтесь на поездах.Шесть рейсов выле...
  • Evgeni Velesik
    Дураков в родне Мавроди тоже нет! Кто на себя возьми иски?У Мавроди не нашл...

На Ямале горел туристический чум «Тато»

На Ямале горел туристический чум «Тато»

на Ямале в Тазовском районе вечером 10 марта горел туристический чум «Тато». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС округа, 10 марта в 18:10 в поселке Тазовский возле территории лагеря «Ясавэй» произошло возгорание чума «Тато».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх