На Ямале горел туристический чум «Тато»

на Ямале в Тазовском районе вечером 10 марта горел туристический чум «Тато». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС округа, 10 марта в 18:10 в поселке Тазовский возле территории лагеря «Ясавэй» произошло возгорание чума «Тато».