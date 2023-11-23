Сын депутата парламента Ливана погиб при атаке ЦАХАЛ

Сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», в которую входят депутаты от шиитского движения «Хезболла», оказался среди четырех погибших в результате недавней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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