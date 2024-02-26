Возвращению Хаматовой быть? Актёр Садальский открыл сбежавшим звёздам глаза на горькую правду

Садальский оценил возможное возвращение Хаматовой в РоссиюВ одном из своих последних интервью Чулпан Хаматова заявила, что не знает, готова ли она вернуться в Россию, но по крайней мере возможность такая есть.
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