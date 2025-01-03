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Закон и Порядок

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  • Светлана
    Я бы их на кол....Депутат Матвейчев...
  • Владимир Елкин
    А кто знает, как этот матвейчев стал депутатом? От какого региона? Избран...или по партийным спискам? Гнать таких деп...Депутат Матвейчев...
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    Может посадить эту гниду???Депутат Матвейчев...

Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

В конце декабря после извинений Владимира Путина за инцидент с самолетом AZAL, который произошел в воздушном пространстве России, президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически не принял принесенных извинений и сделал ряд антироссийских заявлений.

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Комментарии
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Александр Рожков
Опять кинули. Вот суки...!
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