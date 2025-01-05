Под постоянной опекой: у людей с этими именами всегда есть ангелы-хранители Алёна Юрьева В мире имен существуют таинственные убеждения, утверждающие, что определенные имена дарят своим обладателям защиту небесных сил.
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