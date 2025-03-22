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Каким для истории России и других стран стало 23 марта: хроника событий прошлых лет

Каким для истории России и других стран стало 23 марта: хроника событий прошлых лет

Каким для истории России и других стран стало 23 марта: хроника событий прошлых лет Ирина Лысенко23 марта — день, оставивший глубокий след в истории России и всего мира, ставший свидетелем нескольких значимых событий, оказавших влияние на развитие различных областей.

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