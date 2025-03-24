Названы самые востребованные кадры

В 2029 году наиболее востребованными в России специалистами станут работники отраслей по оказанию персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общепита, науки, информации и связи, а также здравоохранения.
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